Verso Milan-Olympiacos: la squadra greca è arrivata a Milano dove, in conferenza stampa, hanno preso parola Yaya Touré e l’allenatore Pedro Martins

Meno di 24 ore a Milan-Olympiacos, sfida valida per la seconda giornata di Europa League. La squadra greca è arrivata nella ultime ore a Milano, dove domani è chiamata a far risultato contro i rossoneri per alimentare le speranze di qualificazione. A prender parola nella conferenza stampa alla vigilia della gara sono stati Yaya Touré e l’allenatore Pedro Martins. Il centrocampista ivoriano, nelle sue dichiarazioni, ha ricordato la trattativa che lo vide a un passo dall’altra squadra milanese: «In passato mancò veramente poco al mio arrivo all’Inter, ma saltò tutto all’ultimo (nel 2015, ndr). Il City si oppose alla mia cessione. Mancini per me è una persona speciale, ho un grande rispetto per lui e mi chiama spesso dopo le partite».

Parole d’elogio verso Gattuso poi da parte del tecnico dell’Olympiacos, Pedro Martins: «Il nostro obiettivo è vincere questa gara per fare un buon percorso in Europa League. La nostra squadra è completa nonostante le assenze. Gattuso è un diventato un grande tecnico dopo essere stato un grande centrocampista. Ci aspettiamo un Milan che provi a fare sua la partita, ma anche noi proveremo ad avere le nostre opportunità. Loro sono forti e atatccano bene, ma hanno anche limiti come in difesa».