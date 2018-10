Gattuso sprona il Milan: «Troviamo mentalità e solidità. Su Ibra…»

Guardia alta in casa Milan in vista della sfida contro l’Olympiacos: ecco le parole in conferenza stampa di mister Gennaro Gattuso

Reduce dalla vittoria sul Sassuolo, il Milan è atteso domani dalla sfida con l’Olympiacos in Europa League. Ecco le parole in conferenza stampa di mister Gennaro Gattuso: «In Europa si gioca in calcio diverso. Il campionato italiano è più tattico, la velocità è diversa. Quando si gioca in Europa, non bisogna sottovalutare. L’Olympiacos esprime un buon calcio, sono molto offensivi. Molti giocatori hanno grande esperienza, giocano in Europa da vent’anni. Hanno più esperienza europea del Milan attuale». Continua Ringhio: «In tanti hanno detto la parola ‘svolta’. Anche quando abbiamo fatto tre pareggi di fila non era tutto da buttare. Esprimiamo un buon calcio, ora dobbiamo trovare mentalità e solidità».

Continua Gennaro Gattuso, parlando della pazza idea Zlatan Ibrahimovic: «Auguri a lui, che oggi compie gli anni. Io parlo solo dei miei giocatori». Infine una battuta su Hakan Calhanoglu, reduce da un periodo tra luci e ombre: «Non deve andare in depressione, è un giocatore fondamentale. Deve andare alla ricerca della precisione, non deve innervosirsi se sbaglia qualcosa. Per chi gioca a calcio, l’errore ci sta. Deve stare tranquillo, lucido: c’è fiducia da parte mia, dello staff e della società. La partita contro la Roma è stata un mese fa. Contro il Sassuolo mi è piaciuto molto».

