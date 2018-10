Pazza idea Zlatan Ibrahimovic per il Milan! Il club rossonero cerca una terza punta e pensa a un colpo a effetto

Zlatan Ibrahimovic nuovamente in Italia? L’attaccante svedese ha lasciato l’Europa, dopo l’esperienza al Manchester United, e ha firmato con i Los Angeles Galaxy. L’esperienza in America ha confermato la vena realizzativa di Zlatan che ha trovato il gol numero 500 in carriera (tra i giocatori in attività solo Cristiano Ronaldo e Messi hanno fatto meglio) realizzando 20 gol in 24 presenze in MLS. Il centravanti svedese ha un contratto fino a dicembre 2019 ma non è da escludere una partenza anticipata. Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti, possibilmente di un giocatore che conosca già la Serie A e che sia in grado di ambientarsi in breve tempo e che possa rappresentare un’arma anche a gara in corso perfino in Europa. Secondo Il Corriere della Sera, la pazza idea rossonera porterebbe proprio a Zlatan Ibrahimovic!

Gonzalo Higuain sta tornando dall’infortunio, Patrick Cutrone sta lentamente recuperando la condizione ma il Milan ha bisogno, a livello numerico, di una terza punta. Gattuso ha adattato Borini e Castillejo ma non vorrebbe ritrovarsi un’altra volta in piena emergenza e ha chiesto uno sforzo alla società. I rossoneri vorrebbero una terza punta dopo gli addii dei vari Kalinic, André Silva e Bacca e a gennaio potrebbero intervenire sul mercato. Leonardo e Maldini si stanno guardando attorno alla ricerca di un colpo sostenibile economicamente e bisogna prestare attenzione alla pista Ibra. Lo svedese tornerà in Europa per concludere la carriera al Malmoe, provando a vincere lo Scudetto anche in Svezia, ma sta parlando con il Milan per un clamoroso ritorno. Il giocatore si è trovato bene a Milano, ha sempre parlato bene del Milan e potrebbe firmare per 6 mesi con i rossoneri. Un vero e proprio colpo a sorpresa per il Milan. Ci sarebbero già stati i primi contatti con Mino Raiola, agente di Ibra. I tifosi rossoneri sognano con la coppia Higuain-Ibrahimovic.