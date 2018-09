Ibrahimovic fa 500 gol in carriera: l’ultimo è un capolavoro! – VIDEO

Grande gol di Zlatan Ibrahimovic nel corso di Toronto-La Galaxy. Lo svedese è arrivato a quota 500 gol in carriera

Ennesimo grande gol di Zlatan Ibrahimovic! Lo svedese ha scritto un’altra pagina della sua incredibile carriera, realizzando il gol numero 500! Numeri impressionanti per il 36enne che ha lasciato il Manchester United e l’Europa per chiudere, presumibilmente, la sua carriera nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ibra è diventato così il terzo giocatore in attività a raggiungere quota 500 goal in carriera. Chi sono gli altri due? Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Zlatan, da questa notte, fa parte di questa ristretta cerchia dei 500enari.

Ibra ha voluto aggiungere il suo 500° sigillo con una prodezza…alla Ibra! Il calciatore dei Galaxy ha realizzato un grandissimo gol impattando con una mossa di arti marziali il pallone proveniente dalla trequarti. Un lancio in profondità impattato in maniera incredibile, con una mossa alla Zlatan. Una gran girata al volo di esterno destro, una grandissima coordinazione resa possibile, con ogni probabilità, dalla sua passione per le arti marziali. Ibrahimovic ha realizzato 438 reti in 747 partite con i club, ovvero con le maglie di Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy e ha realizzato altri 62 gol con la Svezia. Per la cronaca Ibra ha perso per 5-3 nella sfida contro il Toronto di Giovinco ma ha rubato la scena con una magia! Ibra cadabra!