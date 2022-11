Milan, il padre di Leao: «La verità sul rinnovo, adora l’Italia»

Le parole del padre di Rafa Leao sul possibile rinnovo contrattuale con il Milan e sul suo rapporto con l’Italia

Antonio Leao, padre del giocatore, ha parlato al quotidiano portoghese Record in merito al rinnovo di contratto con il Milan. Il padre ha chiarito anche la questione relativa al contenzioso in sospeso con lo Sporting Lisbona.

LE PAROLE DI ANTONIO LEAO – «Stiamo lavorando al rinnovo con il Milan. Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Rafa ama l’Italia, ha una predilezione particolare per gli italiani che invece manca con i portoghesi. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente perché è il migliore».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEW24.COM