Il centrocampista del Milan Paquetà ha commentato la vittoria ottenuta dai rossoneri contro la Spal

Lucas Paquetà ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Spal, la prima per Stefano Pioli sulla panchina del Milan: «Era una partita importantissima da vincere per aumentare la fiducia in questo momento di difficoltà».

«Suso? Sono molto felice per lui, è un grande giocatore», ha ammesso il centrocampista brasilano.