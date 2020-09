Milan, per Bakayoko c’è anche la concorrenza del Crystal Palace

Calciomercato Milan: su Bakayoko ci sarebbe anche l’interesse del Crystal Palace

Il Milan continua a trattare con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è stato individuato come rinforzo principale per la linea mediana dei rossoneri. Al momento, però, la trattativa sarebbe in stand-by.

E proprio in questa fase di stallo, come riportato dal Daily Telegraph, potrebbe inserirsi il Crystal Palace. Anche le Eagles sono interessate a Bakayoko e potrebbero beffare il Milan se la trattativa non dovesse avere una scossa importante.