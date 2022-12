Milan, Pioli: «Bisogna pensare che si può ancora vincere il campionato»

Le parole di Stefano Pioli sulla rimonta scudetto del Milan: «Ci sono ancora 69 punti a disposizione e dobbiamo crederci»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato intervistato da Sportmediaset. Di seguito le sue parole sullo scudetto dello scorso anno e quello che i rossoneri proveranno a rimontare sul Napoli.

SCUDETTO – «È chiaro che siamo arrivati a questa prestigiosa vittoria in anticipo rispetto ai tempi perché la volontà del club era quella di investire su giocatori soprattutto giovani, quindi magari ci aspettavamo di arrivare a vincere un po’ più tardi, invece noi siamo riusciti quasi subito quindi è chiaro che per me e per noi il 2022 è stato un anno veramente importante e pieno di soddisfazioni».

RIMONTA AL NAPOLI – «Bisogna pensare che si può ancora vincere il campionato, questo nel modo più assoluto. Poi è evidente che se il Napoli continua così può fare 100 punti e allora bisogna fargli i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a fare tanti punti. L’anno scorso ne sono serviti 86, forse quest’anno potrebbero servirne addirittura di più. Ci sono ancora 69 punti a disposizione, sono tanti ma dobbiamo cominciare a pedalare forte e dobbiamo sicuramente crederci».