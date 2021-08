Milan, Pioli punta su Giroud: subito titolare col Valencia

Stefano Pioli punta subito su Olivier Giroud e nell’amichevole che il Milan giocherà questa sera contro il Valencia lo schiererà da titolare

Questa sera alle 20:30 il Milan di Stefano Pioli affronterà il Valencia nel quarto test amichevole in preparazione alla prima gara ufficiale della stagione contro la Sampdoria.

Una sfida importante per testare la forza dei rossoneri. Il tecnico rossonero, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, punterà tutto su Olivier Giroud, immediatamente titolare, davanti a Saelemaekers, Diaz e uno tra Rebic o Leao. Quest’ultimo ha grandi responsabilità: convincere Pioli il più breve tempo possibile. Infatti, in caso di mancato salto di qualità del portoghese, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe vacillare anche ad un’offerta superiore ai 35 milioni di euro.