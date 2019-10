Milan, Pioli: «Soffrire e vincere ci farà bene. Su Suso…»

Il tecnico del Milan Pioli ha analizzato la prima vittoria sulla panchina rossonera: «Rischiato poco e costruito buone occasione»

Stefano Pioli ha analizzato così la vittoria del Milan sulla Spal: «Avevo chiesto lo spirito di squadra ai miei ragazzi. Abbiamo rischiato poco e costruito buone occasioni da gol. L’unico difetto è aver tenuto in bilico il risultato, ma soffrire e vincere ci farà bene. La partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per il club, i giocatori e i tifosi. Adesso ci attende un avversario forte come la Lazio».

«Suso è un giocatore di grande qualità, può fare molto di più. Sono contento di allenare un calciatore con queste caratteristiche, ma se pensiamo sempre al singolo non facciamo passi in avanti. Tutta la squadra ha cercato e voluto la vittoria», ha concluso il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport.