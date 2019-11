Milan, Pioli e il suo staff a cena con i giocatori rossoneri

Stefano Pioli porta a cena fuori il Milan: il tecnico vuole rafforzare i legami del gruppo in vista degli ultimi impegni del 2019

Compito decisamente tutt’altro che semplice, quello di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è subentrato a Giampaolo con una missione ben precisa: guidare la risalita rossonera in classifica, cercando almeno un posto in Europa.

Sarà necessario un gruppo coeso con una spiccata unità di intenti per trasformare i sogni di Boban e Maldini in realtà. Proprio per questo, come riporta Sportitalia, Pioli e il suo staff avrebbero invitato i giocatori rossoneri a cena questa sera, in un ristorante in centro a Milano.