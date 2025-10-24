Milan Pisa, Allegri a Sky: «Ecco che partita sarà. C’è entusiasmo, ma dobbiamo avere rispetto. De Winter titolare? Questo è il motivo, speriamo in questa cosa»

Milan Pisa, Allegri a Sky Sport ha commentato il pre partita dell’ottava giornata di Serie A. Tra i temi toccati, anche la scelta di De Winter titolare

Nel prepartita di Milan-Pisa, ottava giornata di Serie A, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, preparando i suoi alla sfida contro il Pisa. I rossoneri sono alla ricerca dei tre punti per mantenere la vetta della classifica e continuare a inseguire gli obiettivi stagionali. Le parole raccolte da Milannews24.com.

SERVE CONTINUITA’ – «Bisogna dare seguito dei risultati fatti fino ad ora. Sarà una partita molto scorbutica, loro sono molto fisici e bravi sulle palle inattive. Serve partita di grande attenzione e qualità tecnica».

LA SCELTA SU DE WINTER – «Stanno tutti bene. Ho fatto questa scelta: Tomori ha giocato molto e martedì abbiamo un’altra paritta. De Winter quando è entrato ha fatto bene: speriamo di avere indovinato la scelta».

RIMANERE CON I PIEDI PER TERRA – «C’è entusiasmo ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Oggi è una partita da vincere e non sarà semplice».

RISPETTO PER IL PISA – «L’importante è avere l’atteggiamento giusto e grande rispetto del Pisa: queste partite si portano a casa solo con grande rispetto per la squadra avversaria».