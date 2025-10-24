Milan Pisa, gol di Leao convalidato dal VAR: spiegato l’episodio del fuorigioco di Pavlovic! I dettagli

Milan Pisa, il VAR conferma la rete del momentaneo vantaggio di Leao: chiarito il caso fuorigioco di Pavlovic

Il Milan ha impiegato appena sette minuti per sbloccare la sfida contro il Pisa a San Siro, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2025/26. A firmare il vantaggio è stato Rafael Leao, che dopo la doppietta alla Fiorentina ha trovato la sua terza rete stagionale.

L’azione nasce da un calcio di punizione battuto corto: Ricci serve Leao sulla sinistra, il portoghese punta Bonfanti, si accentra e lascia partire un destro a giro imprendibile per Semper.

Il gol è stato però sottoposto a revisione VAR per la posizione di Strahinja Pavlovic, scattato in fuorigioco al momento del tiro. Pur non toccando il pallone, il difensore ha effettuato un movimento che poteva interferire con il portiere.

Dopo un rapido check, la rete è stata confermata: secondo le nuove linee guida dell’AIA, infatti, quando la conclusione arriva da lontano e la visuale del portiere non è ostruita, il gol viene convalidato. Pavlovic è passato davanti a Semper solo a tiro già partito, senza impedirgli di vedere la traiettoria.

