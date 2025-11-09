Pulisic Milan, Pochettino non ci sta: il ct degli Stati Uniti replica alle accuse dei rossoneri. Cosa è successo

Pulisic Milan: Pochettino chiarisce l’esclusione dell’attaccante statunitense. Il ct americano ha replicato a quanto successo nelle ultime ore.

Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti, ha voluto spiegare in modo dettagliato le ragioni che lo hanno portato a non convocare Christian Pulisic, attaccante del Milan, per gli impegni della nazionale. La decisione, che ha fatto discutere tifosi e media, è legata soprattutto alla volontà di proteggere la condizione fisica del giocatore, reduce da alcuni problemi muscolari accusati proprio durante l’ultima sosta internazionale.

La scelta di Pochettino arriva dopo settimane di tensione, durante le quali il Milan aveva espresso più di una perplessità sulla gestione del proprio calciatore. L’infortunio subito da Pulisic con la maglia della nazionale americana aveva infatti creato un certo malumore in casa rossonera, con lo stesso allenatore Allegri che aveva manifestato disappunto per l’accaduto.

Il tecnico argentino ha voluto chiarire ogni dubbio: «Non ho convocato Pulisic per permettergli di recuperare completamente e tornare al cento per cento. È una questione di buon senso: non vogliamo mai mettere a rischio i nostri giocatori». Un messaggio chiaro, volto a rassicurare il Milan e a difendere le scelte dello staff medico statunitense, spesso criticato per la gestione delle condizioni fisiche dei propri campioni.

Pochettino ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulle valutazioni fatte insieme al giocatore e ai medici: «Pulisic ha giocato contro l’Australia perché si sentiva bene e perché tutte le analisi erano positive. Non ha invece preso parte alla partita contro l’Ecuador, poiché era arrivato con un piccolo problema fisico, ereditato proprio dal suo club in Italia». Una spiegazione che evidenzia la collaborazione costante tra il tecnico e il Milan, nell’obiettivo comune di preservare la salute del calciatore.

Il commissario tecnico degli USA ha infine voluto lanciare un messaggio diretto all’ambiente rossonero: «Il Milan non ha motivo di lamentarsi. Le nostre partite non sono semplici amichevoli, ma test fondamentali in vista della prossima Coppa del Mondo. Se fossero solo amichevoli, giocheremmo contro l’Under 20».

La gestione di Pulisic resta dunque un tema delicato, al centro del dialogo tra club e nazionale. Dopo un inizio di stagione brillante con la maglia rossonera, l’ex Chelsea è diventato un punto fermo dell’attacco milanista, e la sua condizione fisica sarà decisiva per le ambizioni del Milan nelle prossime settimane.