Milan, questione rinnovi: il punto su Calhanoglu, Donnarumma e Romagnoli

Il Milan non pensa solo alla corsa verso posto Champions, ma anche ai rinnovi di tre giocatori, ecco le ultime

A tener banco in casa Milan sono i rinnovi: se la firma di Zlatan Ibrahimovic sarebbe ormai praticamente cosa fatta, il futuro di Calhanoglu, Donnarumma e Romagnoli sarebbe ancora tutto da decifrare.

Per quanto riguarda il turco, le parti restano in standby con il Diavolo fermo a quota 4 milioni di euro più bonus. La sensazione è che con la qualificazione Champions tutto verrebbe sistemato.

Su Gianluigi Donnarumma resta un braccio di ferro turbolento con Mino Raiola, voglioso di mettere il bastone tra le ruote ai rossoneri (richiesta elevata di 11 milioni di euro netti). La volontà dell’estremo difensore classe ’99 risulterà decisiva.

Infine la situazione Alessio Romagnoli resterebbe per il momento bloccata: il club di Via Aldo Rossi vorrebbe prima concludere le operazioni citate precedentemente, dopodiché si concentrerà sul prolungamento di contratto del capitano, fermo restando che lo stesso numero 13 acconsenti: Maldini e Massara non si schioderanno dai 3,5 milioni di euro a stagione: prendere o lasciare.