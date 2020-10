Rebic salterà il derby contro l’Inter: probabile il rientro del croato del Milan contro il Celtic in Europa League o la Roma in Serie A

Ante Rebic non è ancora del tutto recuperato dopo l’infortunio patito al gomito contro il Crotone.

Sarà difficile vedere l’attaccante del Milan in campo contro l’Inter. L’obiettivo di Stefano Pioli è riaverlo per il match di Europa League contro il Celtic oppure per la gara di Serie A con la Roma.