Milan, Reina: «Vittoria importante, ma è ancora tutto in bilico»

Il portiere del Milan Pepe Reina ha parlato a fine partita: «Speriamo la vittoria ci dia lo sprint giusto per la parte finale. Dobbiamo prenderci la Champions»

Al termine della partita tra Milan e Lazio, il portiere rossonero Pepe Reina ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la gara. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono tre punti pesanti contro un avversario diretto per la Champions, ora difendiamo quel posto che abbiamo. Speriamo la vittoria ci dia la spinta definitiva per le ultime sei finali, lo meritiamo. Non ci manca il carattere: oggi abbiamo giocato peggio di altre volte, ma con il cuore e fino all’ultimo. La parata su Immobile? Ho avuto la fortuna di reagire al suo tiro veloce. Dobbiamo dare il nostro tutti il nostro contributo, anche quando si è chiamati poco in causa. La rosa perde e vince tutta insieme. Certo qualsiasi giocatore vuole giocare, rendersi protagonista. Ma il mio lavoro è far crescere Gigio, mi fa felice ora sia più uomo. Non siamo favoriti per la Champions, siamo attualmente al quarto posto ma è tutto in bilico. Tutti si giocano tanto e non dobbiamo mollare una virgola».