Milan, solo 12 reti in campionato: mai così male da venticinque anni

Milan, l’attacco rossonero non gira e sono i numeri a dimostrarlo: mai così negativo dal 1994 ad oggi

Fa fatica tanto, il Milan a segnare. Sono solo 12 le reti messe a segno dall’attacco rossonero, dopo 13 giornate del campionato. Era dal 2005 che il Milan non era fermo a questi numeri e si deve tornare indietro fino al 1994/95 per trovare un risultato peggiore.

I problemi in attacco sono seri e al di là delle difficoltà di ciascun giocatore, Piatek tanto per citarne uno, forse quello che ci vorrebbe è davvero una scossa. Ad esempio con l’arrivo di Ibrahimovic. La trattativa però non è semplice: l’offerta è stata fatta, ora manca solo la risposta del giocatore.