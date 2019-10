Milan, riflessioni su Caldara: individuata l’alternativa

Il Milan riflette sul rendimento di Caldara in vista di gennaio: l’alternativa al difensore rossonero è Lovren del Liverpool

Il Milan dovrà prendere una decisione su Mattia Caldara in vista della sessione invernale di calciomercato. Qualora il difensore non dovesse offrire garanzie, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato l’alternativa per rinforzare il reparto arretrato.

Come rivelato da Tuttosport, si tratta di Dejan Lovren, esperto centrale del Liverpool già accostato alla Serie A in estate, dopo essere stato cercato sia dal Milan sia dalla Roma.