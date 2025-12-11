Milan, futuro da decidere: Allegri costruisce e Tare prova a blindare Maignan

Il Milan vive un momento cruciale: Allegri costruisce solidità sul campo, la dirigenza combatte per trattenere i leader (come Maignan)

Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sta plasmando un Milan solido e concreto. La sua impronta pragmatica si riflette in una squadra che cresce partita dopo partita, ma il lavoro non si ferma al terreno di gioco: la società di Via Aldo Rossi è chiamata a gestire con attenzione le situazioni contrattuali di due colonne portanti, Christian Pulisic e il capitano Mike Maignan.

Maignan, il capitano conteso

La questione più delicata riguarda proprio Maignan. Considerato tra i migliori portieri al mondo e leader carismatico del gruppo, il francese sembrava destinato a un addio concordato in futuro, frutto di un gentlemen agreement. Oggi, però, il Milan vuole ribaltare lo scenario e blindare il suo numero uno.

La sfida del DS Igli Tare

Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, ha davanti la missione più complessa: convincere Maignan che il Milan è il progetto giusto per il suo futuro.

Progetto tecnico : la solidità costruita da Allegri.

: la solidità costruita da Allegri. Leadership dirigenziale : figure autorevoli pronte a garantire stabilità.

: figure autorevoli pronte a garantire stabilità. Carisma e esperienza: la carta personale di Tare per trasmettere fiducia.

Un futuro da scrivere

La concorrenza internazionale è forte, ma il Milan non vuole arrendersi. Per un giocatore del calibro di Maignan, ogni sforzo è giustificato: trattenere il capitano significherebbe consolidare le ambizioni del club e rafforzare la sua identità.

