Il Milan ritarda il debutto di Conti in questa stagione per evitare altri problemi fisici. Il terzino dovrebbe tornare in campo intorno alla metà di ottobre

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello. Come se non bastassero i problemi al cuore di Ivan Strinic, che ne hanno bloccato l’attività agonistica per un determinato lasso di tempo, oggi è arrivata la conferma che Andrea Conti non rivedrà il campo tanto presto. Il terzino ex Atalanta è arrivato al Milan la scorsa estate ma ha giocato pochissimo a causa di una serie sfortunata di infortuni. Prima è arrivata la distorsione alla caviglia rimediata con la Nazionale, a cui sono seguiti la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e un trauma distorsivo all’articolazione già operata che ha portato ad un secondo intervento chirurgico.

I rossoneri non hanno intenzione di affrettare i tempi in modo da avere la certezza che Conti sia effettivamente pronto a scendere in campo senza possibilità di ricadute. Il difensore infatti si è infortunato la terza volta in allenamento, pochi giorni dopo aver ricominciato a lavorare con i compagni. Il ritorno del terzino dovrebbe quindi avvenire a 13 mesi dalla sua ultima partita con la maglia del Milan. Stando alla tabella di marcia, se tutto andrà secondo i piani Conti tornerà in gruppo a fine settembre per debuttare poi in questa stagione intorno alla metà di ottobre.