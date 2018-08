Infortunio Strinic: problema al cuore per il terzino del Milan, che deve momentaneamente sospendere l’attività agonistica. Le ultime

Con questo comunicato il Milan ha dato una notizia particolarmente rilevante. E anche preoccupante: Ivan Strinic è costretto a fermarsi per un problema cardiaco che deve curare. Un infortunio molto serio, che il club rossonero commenta così: «AC Milan comunica che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic soffre di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo. Per questa ragione il giocatore dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva agonistica fino al completamento degli esami».

Un problema molto serio per Strinic, che verrà monitorato dal Milan in queste settimane. Probabile che il giocatore abbia bisogno di esami più approfonditi per capire se può rientrare nel giro di poco tempo. Ecco spiegata, probabilmente, la decisa virata della società rossonera su un profilo come Diego Laxalt nell’ultimo giorno di mercato. Elemento preso dal Genoa per 14 milioni di euro e che oggi come oggi è la prima e unica alternativa al titolare della corsia di sinistra Ricardo Rodriguez.