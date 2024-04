Milan Roma, Capello: «Curioso di come l’ha preparata De Rossi»

Fabio Capello ha presentato la sfida tra Milan e Roma, andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco le sue parole

Fabio Capello, doppio ex di Milan e Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare la sfida tra rossoneri e giallorossi.

DERBY ITALIANO – «Milan-Roma di Coppa sarà importante per tutte e due le squadre, per il Milan che non ha mai vinto il trofeo, ma lo sarà anche per la Roma di De Rossi che è arrivata in finale e si vuole confermare in una squadra di grandi ambizioni. Vorrò vedere come l’ha preparata De Rossi per fermare la fascia sinistra del Milan, e come la fase difensiva rossonera per fermare Lukaku e Dybala. De Rossi, che io ho lanciato come giocatore, è un ragazzo intelligente e mi sta piacendo molto come allenatore. Sta facendo cose sensate, non fa voli pindarici, ha dato organizzazione e motivazione, anche chi è stato messo in disparte da Mourinho dà l’anima per questo allenatore»