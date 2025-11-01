Milan Roma, Allegri scioglie le riserve: due recuperi lampo per i rossoneri. Le ultimissime sul Diavolo in vista del big match di domani

Milan Roma, domani a San Siro occhi puntati sui convocati rossoneri. Il tecnico rossonero ha sicuramente delle notizie positive. I dettagli.

Domani sera San Siro sarà teatro di uno degli incontri più attesi della 10ª giornata di Serie A: Milan Roma. La sfida mette di fronte due squadre storiche del calcio italiano e rappresenta un momento cruciale per Massimiliano Allegri, che dovrà fare i conti con qualche incertezza di formazione. A margine dell’allenamento pomeridiano, il tecnico ha diramato la lista dei convocati, con alcune novità che potrebbero incidere sul match.

Convocati Milan, il rientro a sorpresa di Fikayo Tomori

Secondo quanto riferito da MilaNews24, una delle notizie più importanti riguarda la difesa: Fikayo Tomori, assente nelle ultime settimane per un problema al ginocchio, ha recuperato e figura tra i convocati per la partita Milan Roma. La sua presenza rappresenta un sollievo per Allegri, che aveva paventato l’assenza del difensore inglese in conferenza stampa. Tomori, pilastro della retroguardia rossonera, sarà dunque disponibile e potrebbe partire titolare contro la Roma, offrendo maggiore sicurezza al reparto difensivo.

Rientro di Jashari, out Giménez

Tra i convocati torna anche il giovane centrocampista Ardon Jashari. Il suo recupero garantisce ad Allegri un’opzione in più a centrocampo, utile per gestire il match contro i giallorossi. Al contrario, non sarà della partita Santiago Giménez: l’attaccante messicano ha accusato un problema alla caviglia e dovrà alzare bandiera bianca, saltando così il delicato confronto Milan Roma.

Inaspettatamente, non figurano tra i convocati neppure i giovani Diego Sia ed Emanuele Sala. I due talenti dovranno quindi attendere un’altra occasione per aggregarsi alla Prima Squadra.

Impatto sul match Milan Roma

L’assenza di Giménez e la presenza di Tomori influenzeranno certamente la strategia di Allegri nella sfida Milan Roma. La squadra rossonera punta a consolidare il proprio rendimento in casa, mentre la Roma, reduce da risultati altalenanti, cerca punti importanti per risalire la classifica. La gestione dei giovani convocati e il recupero di giocatori chiave come Tomori potrebbero risultare decisivi per l’esito del match.

In attesa del fischio d’inizio, tifosi e appassionati seguono con attenzione ogni dettaglio della preparazione rossonera, consapevoli che domani a San Siro la sfida Milan Roma sarà un test importante per entrambe le squadre, sia in chiave classifica che in termini di morale e strategie future.