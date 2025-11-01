Milan News
Milan Roma, arrivano buone notizie su Leao! Per Allegri sarà titolare nella sfida? il rossonero ha un importante precedente contro i giallorossi, i dettagli
Leao recupera e Allegri lo schiera dall’inizio in Milan Roma? il portoghese punta a ripetere la prestazione vissuta in passato contro i giallorossi
L’allarme legato a Rafael Leão è ufficialmente rientrato. L’infiammazione all’anca che aveva costretto Max Allegri a sostituirlo all’intervallo della sfida contro l’Atalanta sembrava potesse metterne in dubbio la presenza domani sera a San Siro contro la Roma. Invece, dopo la seduta differenziata di giovedì, ieri l’attaccante portoghese è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, certificando il pieno recupero.
Leão verso una maglia da titolare
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri starebbe pensando di schierarlo dal primo minuto al fianco di Christopher Nkunku. La decisione definitiva arriverà solo dopo la rifinitura odierna, quando lo staff tecnico valuterà se l’anca risponderà senza problemi. In caso contrario, Leão potrebbe partire dalla panchina, pronto comunque a subentrare.
Un Milan che ha bisogno di lui
Con Rabiot e Pulisic ancora indisponibili (entrambi attesi al rientro la prossima settimana a Parma), la presenza del numero 10 diventa fondamentale per un Milan che vuole tornare al successo dopo due pareggi consecutivi in campionato.
Il precedente che fa ben sperare
La Roma evoca ricordi dolci per Leão: proprio contro i giallorossi, nei primi giorni del 2022, il portoghese interruppe un digiuno di oltre due mesi, dando il via a una seconda parte di stagione da protagonista che risultò decisiva per la conquista dello scudetto. Allegri e il suo fuoriclasse sperano che anche stavolta la sfida con i capitolini possa rappresentare la scintilla per una nuova svolta.
LEGGI ANCHE – Florenzi su Roma Milan: «Inizio di stagione esaltante. Gasperini ha dato un’anima alla Roma, Dybala…»
Saelemaekers Milan, prove di rinnovo per il calciatore rossonero? Il legame si può allungare: le ultimissime
Milan Roma, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A! Tutti i dettagli
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...