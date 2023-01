Probabili formazioni – Milan-Roma, Pioli in emergenza

L’elenco degli infortunati di Pioli segnala che l’emergenza in casa Milan continua. Saranno ben nove gli infortunati: Kjaer, Krunic, Florenzi, Ballo-Touré, Ibrahimovic, Messias, Origi, Rebic e Maignan.

Tutto ciò dovrebbe dare luogo a un undici senza ballottaggi: Tatarusanu in porta (e Pioli non ha escluso il debutto di Vasquez in Coppa Italia mercoledì sera, in Milan-Torino, sfida da dentro o fuori). In difesa Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez. A centrocampo Tonali e Bennacer. Tre sulla trequarti in appoggio al bomber Giroud: Saelemaekers, Diaz e Leao.