L’arma in più di Gattuso si chiama Romagnoli: il capitano del Milan ha risolto le ultime due partite, permettendo ai rossoneri di restare in zona Champions

Da quando è arrivato al Milan, sotto la gestione Mihajlovic, Romagnoli ne ha fatta di strada: pagato 25 milioni da Galliani, una cifra che fu subito ritenuta eccessiva, il difensore centrale è sbarcato a Milano dove ha preso la maglia numero 13, in onore di Alessandro Nesta. In questi 3 anni il giovane difensore è cresciuto enormemente, passando dagli insegnamenti dei suoi colleghi di reparto, da Paletta fino ad arrivare a Bonucci, che in dote gli ha anche lasciato la fascia da capitano a soli 23 anni. Romagnoli si sta rivelando l’arma in più di Gattuso: il centrale, infatti, ha permesso ai rossoneri di uscire vittoriosi nelle ultime due partite con Genoa e Udinese. Il numero 13 del Milan, da buon capitano, ha segnato in entrambi i casi in pieno recupero, credendoci fino alla fine.