Milan, Salvini: «Il Derby? É chiaro che vincerà l’Inter»

Le parole di Matteo Salvini, tifoso del Milan, in occasione del Derby: «Faccio i miei complimenti in anticipo per la vittoria dell’Inter»

Intervenuto a Telelombardia, Matteo Salvini ha parlato dell’imminente Derby di Milano, che arriva in un momento delicato per il Milan. Di seguito le sue parole.

«Stiamo soffrendo, è nella sofferenza che si vede la differenza dell’uomo e del tifoso. Quindi forza Milan sempre. E’ chiaro che vincerà l’Inter. Ha la strada spianata, è scontato. Non è neanche in discussione. Faccio i miei complimenti in anticipo per la vittoria certa e inevitabile dell’Inter».