Milan-Sampdoria è la gara valida per la 10ª giornata della Serie A 2018/2019. Rossoneri a metà classifica con 12 punti (con una gara da recuperare) e reduci dalla bruciante sconfitta nel derby, in cerca di una vittoria per riavvicinare la zona europea. I blucerchiati, quinti in classifica a 15 punti, puntano ad allungare la serie positiva che dura da quattro giornate contando sulla migliore difesa del campionato.

La gara del ‘Meazza‘ di San Siro è diretta dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli. Maresca è alla prima direzione del confronto tra rossoneri e blucerchiati; nei precedenti con le due squadre, bilancio favorevole per il Milan (2 vittorie e un pareggio) e negativo con la Samp (3 pareggi e una sconfitta). Ecco i gol e gli highlights di Milan-Sampdoria:

MILAN-SAMPDORIA 1-0 – Al 17′ arriva il vantaggio del Milan grazie ad un gol di Patrick Cutrone che raggiunge un cross preciso in area di Suso e con grande destrezza calcia in rete.

MILAN-SAMPDORIA 1-1 – Al 22′ la Sampdoria pareggia i conti con un bel gol di Saponara che piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro all’angolino.

MILAN-SAMPDORIA 1-2 – Al’ 32′ Quagliarella stravolge gli equilibri segnando il gol del 2-1 riuscendo ad agganciare in area un ottimo cross dalla trequarti.

MILAN-SAMPDORIA 2-2 – Patrick Cutrone serve con uno splendido assist all’interno dell’area di rigore Gonzalo Higuain che segna in rete il gol del 2-2.

MILAN-SAMPDORIA 3-2 – Suso si mette alle spalle gli avversari e dal limite calcia meravigliosamente verso l’angolino basso di sinistra. Emil Audero non ci sarebbe mai arrivato.

