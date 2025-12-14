Milan Sassuolo: Allegri ha deciso! Confermerà la formazione di Torino? Ecco le possibili novità , i dettagli

Milan Sassuolo: Allegri preso una decisione! Il tecnico verso la conferma della formazione di Torino? Le ultimissime

La domenica di Serie A si apre con un lunch match di grande interesse: il Milan, attuale capolista, scende in campo alle 12:30 contro il Sassuolo. Sulla carta la sfida sembra alla portata dei rossoneri, ma la storia recente racconta di un avversario spesso ostico e capace di sorprendere. I neroverdi, ormai al sicuro in classifica, coltivano il sogno di inserirsi nella corsa verso la zona Conference League e arrivano alla sfida con entusiasmo e leggerezza.

Nonostante l’ottimo rendimento stagionale, il Milan di Massimiliano Allegri ha mostrato qualche fragilità proprio contro le cosiddette “piccole”. Restano impressi il ko interno con la Cremonese all’esordio e i pareggi contro Pisa e Parma, entrambi terminati 2-2. Anche i precedenti con il Sassuolo raccontano di grande equilibrio: nelle ultime otto sfide di campionato, tre vittorie per parte e due pareggi.

San Siro, inoltre, non è stato terreno sempre favorevole: nelle ultime cinque gare casalinghe contro il Sassuolo, il Milan ha vinto soltanto una volta (1-0 il 30 dicembre 2023 grazie a Pulisic), raccogliendo tre sconfitte e un pareggio. Solo tra il 2015 e il 2016 i rossoneri riuscirono a centrare due successi consecutivi contro i neroverdi davanti al proprio pubblico.

Privo di Rafael Leão, Allegri si affiderà a un assetto tattico più solido e pragmatico, mentre Fabio Grosso proporrà il consueto tridente offensivo, pronto a sfruttare ogni spazio con velocità e qualità. Una partita che promette equilibrio e tensione, con il Milan chiamato a confermare il primato e il Sassuolo deciso a ribadire la propria tradizione di avversario scomodo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

