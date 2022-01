Donadoni: «Milan? Può dare fastidio vedere Vlahovic andare altrove, ma va per la sua strada»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Donadoni in un intervista a la Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione del Milan e del mercato rossonero

Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex Milan:

MERCATO MILAN – «Stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic finire altrove può dare fastidio, però il tifoso rossonero deve prendere atto che il club va per la sua strada. Una strada che ti ha riportato in Champions dopo anni e ti vede oggi al secondo posto».

POSTO CHAMPIONS – «Di sicuro aumenta la competitività. Ma non dimentichiamo che è la Juve a dover inseguire chi sta davanti e non viceversa».

SOSTITUTO KJAER – «Un duro colpo, ma il mercato non è finito e per me qualche spiraglio per un’occasione last minute c’è. Sono sicuro che la società ci stia ancora lavorando. Il Milan sinora ha sopperito bene con Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Se poi pretendiamo come lo scorso anno un acquisto alla Tomori, che per me è l’unico centrale di livello superiore in rosa, allora le cose sono più complicate: chi ha un giocatore del genere difficilmente lo vende a gennaio. È già capitato una volta…».

