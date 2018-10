Gattuso pensa a nuove soluzioni tattiche per far svoltare il Milan: spazio a Cutrone e al 4-4-2

Rino Gattuso le sta studiando tutte per rivedere il suo Milan all’altezza della situazione: dopo la sconfitta col Betis, infatti, non si capacitava della prestazione della squadra. Ed ecco che allora per la prossima di campionato, contro la Sampdoria, il tecnico rossonero pensa a come migliorare la situazione dei rossoneri: in cantiere, infatti, c’è l’ipotesi del 4-4-2 con Cutrone ad affiancare Higuain, che nelle ultime due uscite è stato servito poco e male.

A favorire questa soluzione sono i numeri: Cutrone, in appena 159′ ha segnato 4 reti, una media di 1 gol ogni 39′. C’è di più: la media scende a 35′ se si considerano le reti messe a segno dal Milan, con il duo Cutrone-Higuain contemporaneamente in campo. Viste anche le non perfette condizioni di Calhanoglu e Kessié, Gattuso ha tutta l’intenzione di far svoltare i rossoneri, grazie a questa novità tattica.