Milan: sondaggio per Baselli, il Toro vuole 25 milioni

Il centrocampista granata Daniele Baselli interessa molto a Gattuso ma per ora non c’è alcuna trattativa aperta

Non solo Rabiot o Bakayoko, il Milan guarda anche in Italia per provare a rinforzare il centrocampo. L’ultimo nome finito sul taccuino di Leonardo è quello di Daniele Baselli, fresco di convocazione in Nazionale. Aveva attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre di Serie A; Lazio e Milan in particolare. Poi non se ne fece nulla. Le ragioni? La valutazione da circa 25 milioni di euro che il Torino fa tutt’oggi del proprio interno di centrocampo, ma soprattutto i problemi economico-societari che hanno coinvolto il Milan nei primi giorni di luglio. L’arrivo del fondo americano Elliot ha diradato le nubi permettendo al Milan di riprendere i contatti informali con il Torino. Dopo l’addio di Bonucci e gli arrivi di Caldara ed Higuain, la società rossonera sta cercando un ultimo tassello da regalare a Gattuso per completare il reparto di centrocampo.

L’identikit corrisponde a Daniele Baselli, che piace molto a Gattuso e viene considerato abbordabile come costi di acquisizione e ingaggio da parte della dirigenza rossonera. Doveroso sottolineare però, che attualmente non c’è una vera e propria trattativa aperta al momento ma solo un interesse concreto che con l’offerta giusta potrebbe obbligare il Torino a sedersi al tavolo del Milan. Milan che troverebbe parte dei fondi per finanziare l’acquisto del centrocampista classe 1992 dalla cessione di Nikola Kalinic. Il Torino intanto riflette, consapevole dell’importanza di Baselli per la squadra e per Walter Mazzarri. La prima richiesta di informazioni è arrivata, ma per sviluppi concreti bisognerà ancora attendere qualche giorno.