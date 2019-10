Milan Spal, la rivolta degli ex. Ecco su chi si affida Semplici

Milan Spal sarà la rivolta degli ex. Semplici si affida a Petagna e Paloschi per provare ad ottenere lo scalpo dei rossoneri

La partita di stasera a San Siro, per la Spal, non sarà di certo semplice. In primis perché il Milan ha tanta voglia di riscatto dopo il solo punto guadagnato nelle prime due uscite con il nuovo mister Stefano Pioli.

La Gazzetta dello Sport sottolinea tuttavia i punti di forza dell’allenatore Semplici su cui sicuramente punterà. Si tratta degli ex di turno Petagna e Paloschi. Il primo sicuro titolare, il secondo può essere una buona carta da estrarre a partita in corso.