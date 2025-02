Milan, iniziano i casting per il post Theo Hernandez: due i nomi, uno lo raccomanda Mendes

Milan, si comincia a ragionare sul sostituto di Theo Hernandez, destinato a lasciare i rossoneri in estate: due i nomi favoiriti e uno lo raccomanda Mendes

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta per il calciomercato del Milan un nuovo nome per quanto riguarda il post Theo Hernandez.

Casting per il dopo Theo: Aït-Nouri nel mirino, per lui il Milan ha due jolly da giocarsi. De Cuyper (Bruges) è uno dei candidati, ma per il franco-algerino del Wolverhampton garantisce Jorge Mendes. Inoltre il calciatore ha col club inglese un contratto in scadenza nel 2026: un aspetto da non sottovalutare.