Milan, Suso: «Ai tifosi dico, fidatevi di me!»

Suso, il rossonero si è raccontato in una lunga intervista in cui parla del momento che sta vivendo il Milan

Suso non ci sta. Lo spagnolo è uno tra i più criticati in questa stagione del Milan, eppure, in una lunga intervista rilasciata a Sportweek in edicola domani, il rossonero è sicuro di se e di quello che può dare al Milan.

«I tifosi hanno il diritto di fischiare, perché né io, né la squadra stiamo facendo bene. Tuttavia, credo di non dover dimostrare niente. La gente sa quel che posso fare. Se mi critica, è perché si aspetta che faccia ancora di più e sa che posso farlo. Se un calciatore non viene criticato è perché da lui non si pretende niente. A me piace tanto stare al Milan. Potevo andare via per due anni di fila e non l’ho fatto. Sono rimasto qui perché così volevo. Sono costato zero: considerato questo, credo che il mio rendimento al Milan sia stato molto buono. Ai tifosi dico: fidatevi di me».