Milan Theo Hernandez, la richiesta sul rinnovo spaventa i rossoneri. La mossa del Bayern

Theo Hernandez ha fatto la sua richiesta economica per il rinnovo col Milan: situazione in stand by e il Bayern ci pensa

Il Milan vuole trattenere Theo Hernandez, rinnovandogli il contratto. A sua volta il terzino vuole che gli venga riconosciuto, a livello economico, il suo status di top player e che lo stipendio salga dagli attuali 5 milioni ad almeno 8. I contatti andranno avanti per trovare una soluzione, ma serve che sia la dirigenza sia il giocatore facciano dei passi reciproci l’uno verso l’altro.

Se non dovesse arrivare il rinnovo, allora il Milan aprirebbe alla cessione per una cifra non inferiore agli 80 milioni più bonus, visto che la valutazione di qualche mese fa era sui 100 milioni. A oggi, da quanto risulta, non sono giunte telefonate ufficiali da parte del Bayern Monaco sui terminali di Casa Milan, anche perché si proverà in tutti i modi ad arrivare ad un accordo per il rinnovo, con l’attuale contratto che scade il 30 giugno 2026. Lo scrive Tuttosport.