Milan, Theo Hernandez: «Siamo forti e andiamo avanti. E Ibra...»

Theo Hernandez, terzino francese del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro il Torino

Ai microfoni di DAZN, Theo Hernandez ha parlato così dopo Milan-Torino.

LE PAROLE – «Sono tre punti molto importanti perchè veniamo da partite non giocate bene ma con questa vittoria ripartiamo. Quando perdi tante partite così è una questione mentale ma noi siamo forti e con i nostri tifosi andiamo avanti. Giroud mi ha ringraziato per l’assist, anche lui non segnava da tanto. Ibrahimovic vuole sempre di più, è un allenatore giocatore. Col Tottenham vogliamo vincere, ci prepareremo bene in questi giorni. Dopo il Mondiale sono stato un pò giù di morale ma ora torno» le parole del giocatore rossonero.