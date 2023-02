Milan, Thiaw: «C’è voluto un po’, ma ora sono a mio agio»

Le parole di Thiaw dopo la vittoria del Milan contro il Tottenham in Champions League: «Con questi tifosi e atmosfera è stato incredibile»

Malick Thiaw ha parlato a Sky Sport del match tra Milan e Tottenham, vinto dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

LA VITTORIA – «Vincere una partita di Champions con questi tifosi e atmosfera è stato incredibile, non ho mai vissuto nulla di simile»

KANE – «Kane è un grande giocatore, non penso di doverlo dire io. In partita pensi soltanto al match, non pensi a quanto sia forte»

MALDINI – «Non so cosa dire su Maldini, credo che sia uno dei più grandi se non il più grande difensore di sempre. Sono contento di poter parlare con lui ogni giorno».

IL MILAN ORA – «C’è voluto un po’ di tempo per sentirmi a mio agio, ma ora mi sento bene, mi sento a casa. Mi piacciono i miei compagni e l’allenatore, mi sento a mio agio ora».

