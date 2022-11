Milan, Tonali: «Miglior modo per chiudere l’anno. Sarà una stagione difficile»

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha analizzato la vittoria ottenuta dal Milan contro la Fiorentina alla tv ufficiale del club

Le parole di Tonali dopo Milan Fiorentina:

VITTORIA – «Era l’unico modo per chiudere nel migliore dei modi questo 2022. Queste prime 15 partite non sono andate tutte come volevamo ma le risposte sono positive. Non possiamo dire che è un campionato che ci rende soddisfatti finora, dobbiamo guardare solo noi stessi. Abbiamo avuto una voglia incredibile di portare a casa i 3 punti. Abbiamo avuto una forza in più negli ultimi tifosi grazie ai nostri tifosi per andare a trovare quel gol».

