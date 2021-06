Milan, ufficiale la data di inizio ritiro per i rossoneri: i dettagli

Il Milan annuncia l’inizio della prossima stagione. I rossoneri si ritroveranno in campo l’8 luglio per cominciare il raduno

Il Milan annuncia ufficialmente l’inizio del raduno in vista della prossima stagione. I rossoneri si ritroveranno in campo l’8 luglio. Non ci saranno tour internazionali (l’ICC è stata cancellata) ma saranno previste amichevoli in campo nazionale ed europeo.