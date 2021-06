Milan, vicini gli acquisti di Brahim Diaz e Dalot: i dettagli

Il Milan potrebbe sfornare un doppio colpo dall’estero: non solo Brahim Diaz dal Real Madrid ma anche Diogo Dalot dal Manchester Utd

Il Milan è molto attivo in questo calciomercato. Dopo Maignan e l’affare Tomori (manca solo l’ufficialità), il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz per un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Inoltre, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo sarebbe vicinissimo anche al ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United. Da definire se prestito con diritto o obbligo.