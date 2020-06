Milik, spunta una video-chiamata con l’Atletico Madrid: i dettagli

L’Atletico Madrid fa sul serio per Arkadiusz Milik: spunta una video-chiamata inaspettata per l’attaccante del Napoli

Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid starebbe tentando l’affondo decisivo per Arkadiusz Milik. Una mossa a sorpresa, infatti, da parte dei Colchoneros sarebbe stata attuata nella giornata di ieri per strappare il calciatore al Napoli.

Milik, obiettivo del calciomercato Juve, avrebbe preso parte ad una video-conferenza insieme al suo agente e al direttore sportivo dell’Atletico Andrea Berta. Offerto un contratto da da 5 milioni di euro a stagione.