Svelata la “proposta indecente” a Lotito: 160 milioni dal Milan per Milinkovic

Lazio: sarebbe stata del Milan la super-offerta svelata da Lotito qualche giorno fa ed arrivata sul finire di mercato per Milinkovic-Savic. I rossoneri avrebbero sganciato 160 milioni

Claudio Lotito l’altro giorno lo aveva confessato pubblicamente: trattenere Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio nelle ultime ore di mercato era stata un grossa impresa, causa un’offerta davvero incredibile arrivata proprio quasi sul gong finale da parte di un misterioso club. Nessun nome da parte del numero uno biancoceleste, anche se nelle ultime ore sono state tante le congetture ed altrettanti i sospetti da parte dei tifosi e non solo. Stamane Il Messaggero svela l’identità della pretendente che, proprio sul finire di mercato, sarebbe stata disponibile a fare follie per il centrocampista serbo, cercato nell’ordine anche da Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain: il Milan.

I rossoneri, che nelle ultime settimane di agosto avevano attuato un pressing asfissiante per il giocatore sulla Lazio, si sarebbero spinti infine ad una super-offerta per convincere Claudio Lotito, ovvero 40 milioni di euro cash subito, più altre tre rate da 40 milioni ciascuna da pagare entro il 2021. Totale: 160 milioni di euro. Nulla da fare però con il presidente laziale, che in questi giorni ha addirittura rinnovato il contratto di Milinkovic-Savic col chiaro intento di strappare da una sua eventuale cessione la prossima estate una cifra, se possibile, perfino maggiore rispetto a quella fattagli recapitare direttamente da Elliot.