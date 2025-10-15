Milinkovic-Savic Juventus, si complica la pista? L’indiscrezione

Milinkovic-Savic Juventus: il serbo continua ad essere il principale obiettivo del centrocampo, ma non arrivano delle buone notizie.

Il sogno Milinkovic-Savic-Juventus è destinato, almeno per il momento, a restare nel cassetto. Dopo settimane di rumors e speculazioni su un possibile ritorno del centrocampista serbo in Serie A, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito la situazione: l’Al-Hilal non ha alcuna intenzione di cedere Sergej Milinkovic-Savic nella finestra di mercato di gennaio. Una notizia che raffredda l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, da tempo legati al nome del “Sergente”.

Secondo quanto riportato da Romano, il club saudita considera Milinkovic-Savic un punto fermo del proprio progetto tecnico e non ha aperto a trattative per una sua partenza nel mercato invernale. «Si è parlato della Juve su Milinkovic-Savic – ha dichiarato il giornalista – ma a me non risulta che sia in vendita a gennaio. Ha una situazione di rinnovo con l’Al-Hilal da valutare, per capire se continuare in Arabia o tornare in Europa. Tante squadre lo seguono, ma ad oggi non c’è alcuna trattativa in corso».

Le parole dell’esperto chiudono, almeno temporaneamente, le porte a un trasferimento che avrebbe rappresentato uno dei colpi più clamorosi del prossimo calciomercato. Tuttavia, la pista Milinkovic-Savic-Juventus non può essere considerata del tutto tramontata. Il futuro del giocatore dipenderà infatti dalle decisioni che prenderà nei prossimi mesi: il serbo dovrà scegliere se prolungare il contratto con il club saudita o se pianificare un ritorno nel calcio europeo, dove resta un profilo molto apprezzato.

Alla Juventus, Milinkovic-Savic è da tempo un obiettivo di prestigio. Già ai tempi della Lazio, il centrocampista era stato più volte vicino ai bianconeri, ma le richieste elevate di Lotito avevano sempre bloccato la trattativa. Oggi, la situazione è diversa: il giocatore non è più vincolato alla Serie A e la sua permanenza all’Al-Hilal potrebbe non essere eterna. Per questo la dirigenza juventina continuerà a monitorare con attenzione ogni sviluppo.

Il binomio Milinkovic-Savic-Juventus, quindi, resta un sogno sospeso tra passato e futuro. Se gennaio non offrirà spiragli, la prossima estate potrebbe invece riaccendere le speranze di rivedere il talento serbo protagonista in Europa — magari proprio con la maglia bianconera, che da anni lo corteggia con insistenza. LEGGI ANCHE >>> Milinkovic-Savic Juve, il sogno di gennaio! L’affare è possibile ma solo con un sacrificio enorme. Le cifre e il retroscena