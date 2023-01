Minoli: «Juve? Occasione di rinascita»

Dopo la sentenza la Gazzetta dello Sport ha intervistato il giornalista e tifo della Juve, Giovanni Minoli

«I meno quindici punti e la sentenza contro la Juve la vedo come un’occasione di rinascita per la squadra. Nelle difficoltà la società di solito dà il suo meglio. In caso di conferma di questa sentenza si dovrà ripartire dai giovani e da un allenatore da un milione e non da 7. Marotta se n’è andato perché aveva già capito come sarebbe andata a finire. A cosa è servito Ronaldo alla Juve? Scelte assurde. Io vorrei ripartire da Conte».