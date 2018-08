L’ex ds del Milan Mirabelli conferma il suo affetto per i rossoneri con un tweet prima della sfida contro il Napoli

Napoli Milan sarà una sfida ricca di emozioni per molti dei protagonisti in campo. Ad esempio l’allenatore dei rossoneri, Gennaro Gattuso, ritroverà il suo mentore Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri invece si scontrerà contro la squadra con cui ha vinto tutto. Pepe Reina riabbraccerà Napoli dopo l’addio di quest’estate mentre Gonzalo Higuain dovrà molto probabilmente affrontare i fischi del San Paolo. Il match tra Napoli e Milan è importante anche per l’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli, che ha già dimostrato in passato tutto il suo amore per i colori rossoneri in una toccante lettera d’addio.

«Vi seguirò e vi tiferò da lontano. Forza ragazzi, forza mister Gattuso, in bocca al lupo per questa impegnativa stagione. In bocca al lupo anche a tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo #ForzaMilan», è il tweet condiviso da Mirabelli accompagnato da una foto di Marco Van Basten in una delle partite giocate dal Diavolo contro gli azzurri.