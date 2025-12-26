Mkhitaryan Inter, verso la separazione a fine stagione? Il 1° luglio data chiave per il suo futuro e per le strategie del club

Mkhitaryan Inter, ai saluti a fine stagione? Il 1° luglio rappresenterà il punto di svolta definitivo nella sua carriera

Il destino sembra ormai tracciato: Henrikh Mkhitaryan e l’Inter si separeranno a fine stagione. Il centrocampista armeno, per due anni punto di riferimento tattico della mediana nerazzurra, è arrivato al termine del suo ciclo a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe ’89 non rientra nei piani futuri della dirigenza di Viale della Liberazione e lascerà Milano il 30 giugno, a parametro zero.

Una lista di addii eccellenti

Mkhitaryan non sarà l’unico a salutare. Il suo nome compare infatti in un elenco di sei giocatori in scadenza destinati a lasciare il club. Tra questi figurano anche Yann Sommer, i difensori Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, l’esterno Matteo Darmian e il terzo portiere Raffaele Di Gennaro.

La situazione è diversa per Davide Frattesi: per il centrocampista della Nazionale il futuro resta aperto e legato alle dinamiche del mercato, mentre per l’ex Roma la decisione è già definitiva. Dal 1° luglio, Mkhitaryan sarà libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra.

