Modesto a Dazn prima di Lazio-Juve: «Fiducia in Tudor, Vlahovic è un professionista. Openda? La Serie A è un campionato molto difficile»

Modesto a Dazn prima di Lazio-Juve. Le parole del dirigente binaconero: «Fiducia in Tudor, Vlahovic è un professionista. Openda? La Serie A è un campionato molto difficile»
In vista del match contro la Lazio, Franco Modesto, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, parlando della preparazione della squadra e di alcuni temi importanti.
FUTURO TUDOR – «Igor è il nostro allenatore, siamo molto contenti del suo lavoro, siamo fiduciosi e pensiamo alla partita di oggi che è importante per tornare alla vittoria».
DAVID E OPENDA – «La Serie A è un campionato molto difficile. Se pensiamo al passato, tanti campioni hanno fatto fatica. Si sono inseriti molto bene nel gruppo e noi abbiamo tanta fiducia in loro».
INFLUENZA VLAHOVIC LA SITUAZIONE CONTRATTUALE «Assolutamente no. Dusan è un professionista, ha accolto David e Openda molto bene e siamo molti contenti delle prestazioni di Dusan».
LEADER – «I leader li abbiamo. Locatelli, Bremer che ci manca. Kenan che è giovane ma stiamo facendo crescere in casa i leader che abbiamo anche in campo».
KOOPMEINERS – «È un ragazzo che si allena bene, molto serio. Ha avuto un po’ difficoltà, sta parlando tanto con il mister. È importante per la Juve e speriamo che farà vedere le cose che aveva fatto vedere all’Atalanta ma anche alla Juve in qualche partita».
