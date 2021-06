Croazia Scozia: Modric sempre decisivo, il record che fa la differenza all’Europeo

Luka Modric infinito. Dopo l’incredibile Europeo di cinque anni fa ha regalato un gol spettacolare con l’esterno destro anche nella partita di questa sera contro la Scozia. La rete potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno della sua Croazia.

Il centrocampista del Real Madrid è diventato il primo giocatore della storia della nazionale croata a segnare in tre differenti fasi finali degli Europei (2008, 2016 e 2021). Il Tweet di Opta che conferma il record:

1 – Luka #Modric is the first Croatian player able to score in 3 different editions of the European Championships Finals (2008, 2016, 2021). Durable.#CROSCO pic.twitter.com/T3JXgFcRZz

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 22, 2021